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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1830 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1830 года M AJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1830 года M AJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1830
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1830 года со знаком M AJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2392 проданному на аукционе Cayón Subastas за 700 EUR. Торги состоялись 20 июня 2020.

Сохранность
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  • Silicua Coins (2)
  • SINCONA (2)
  • Soler y Llach (9)
  • Tauler & Fau (3)
  • UBS (1)
Испания 2 эскудо 1830 M AJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1830 M AJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
437 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 2 эскудо 1830 M AJ на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 2 эскудо 1830 M AJ на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 M AJ на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 M AJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 M AJ на аукционе Silicua Coins - December 17, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 M AJ на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 M AJ на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 M AJ на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 M AJ на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 M AJ на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 M AJ на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
Испания 2 эскудо 1830 M AJ на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
Испания 2 эскудо 1830 M AJ на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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