Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1830 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1830
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1830 года со знаком M AJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2392 проданному на аукционе Cayón Subastas за 700 EUR. Торги состоялись 20 июня 2020.
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Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
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Дата 24 июня 2022
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 27 января 2022
Сохранность AU
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Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
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Дата 8 июля 2021
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Дата 29 декабря 2020
Сохранность XF
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Дата 18 февраля 2020
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Дата 23 января 2020
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Дата 24 января 2019
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Дата 25 апреля 2018
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