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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1828 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1828 года M AJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1828 года M AJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1828
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1828 года со знаком M AJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 519 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 940 EUR. Торги состоялись 5 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1828 M AJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
412 $
Цена в валюте аукциона 381 EUR
Испания 2 эскудо 1828 M AJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1828 M AJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Испания 2 эскудо 1828 M AJ на аукционе Stack's - January 16, 2023
Испания 2 эскудо 1828 M AJ на аукционе Stack's - January 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 января 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 M AJ на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 M AJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 M AJ на аукционе Cayón - October 26, 2021
Продавец Cayón
Дата 26 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 M AJ на аукционе Tauler & Fau - March 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 M AJ на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 M AJ на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 M AJ на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 M AJ на аукционе Bertolami - July 11, 2019
Продавец Bertolami
Дата 11 июля 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 M AJ на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 M AJ на аукционе Heritage - April 10, 2017
Испания 2 эскудо 1828 M AJ на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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