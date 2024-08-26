Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1828 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1828
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1828 года со знаком M AJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 519 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 940 EUR. Торги состоялись 5 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
412 $
Цена в валюте аукциона 381 EUR
Продавец Stack's
Дата 16 января 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 26 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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