Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1825 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1825
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1825 года со знаком M AJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 23 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
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Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность UNC
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 апреля 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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