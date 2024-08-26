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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1811 года c CI "Тип 1811-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1811 года c CI "Тип 1811-1833" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1811 года c CI "Тип 1811-1833" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Кадис
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1811 года со знаком c CI. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31489 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1811 c CI на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Испания 2 эскудо 1811 c CI на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Испания 2 эскудо 1811 c CI на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
706 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Испания 2 эскудо 1811 c CI на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1811 c CI на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1811 c CI на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1811 c CI на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 2 эскудо 1811 c CI на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1811 c CI на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1811 c CI на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1811 c CI на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1811 c CI на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1811 c CI на аукционе Heritage - May 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1811 c CI на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1811 c CI на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность XF
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Испания 2 эскудо 1811 c CI на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Испания 2 эскудо 1811 c CI на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1811 c CI на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1811 c CI на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1811 c CI на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1811 c CI на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1811 c CI на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1811 c CI на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1811 c CI на аукционе Spink - July 19, 2021
Продавец Spink
Дата 19 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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