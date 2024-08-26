Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1811 года c CI "Тип 1811-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Кадис
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1811 года со знаком c CI. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31489 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
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