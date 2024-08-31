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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1814 года M GJ "Тип 1813-1814" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1814 года M GJ "Тип 1813-1814" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1814 года M GJ "Тип 1813-1814" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1814 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34398 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 18 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1814 M GJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1814 M GJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
656 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Испания 2 эскудо 1814 M GJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1814 M GJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
423 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 2 эскудо 1814 M GJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 M GJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 M GJ на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 M GJ на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 M GJ на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 M GJ на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 M GJ на аукционе Tauler & Fau - March 20, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 M GJ на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 M GJ на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 M GJ на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 M GJ на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 M GJ на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 M GJ на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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