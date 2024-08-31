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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1813 года M GJ "Тип 1813-1814" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1813 года M GJ "Тип 1813-1814" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1813 года M GJ "Тип 1813-1814" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1813 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31491 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3600 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1813 M GJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
534 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Испания 2 эскудо 1813 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
460 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 2 эскудо 1813 M GJ на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M GJ на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M GJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M GJ на аукционе Stack's - January 20, 2023
Испания 2 эскудо 1813 M GJ на аукционе Stack's - January 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M GJ на аукционе Silicua Coins - December 17, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M GJ на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M GJ на аукционе Silicua Coins - November 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M GJ на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M GJ на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Испания 2 эскудо 1813 M GJ на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M GJ на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M GJ на аукционе Silicua Coins - July 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M GJ на аукционе Silicua Coins - May 27, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M GJ на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M GJ на аукционе Heritage - February 4, 2021
Испания 2 эскудо 1813 M GJ на аукционе Heritage - February 4, 2021
Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M GJ на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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