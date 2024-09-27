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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1813 года M IJ "Тип 1813-1814" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1813 года M IJ "Тип 1813-1814" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1813 года M IJ "Тип 1813-1814" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (101) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1813 года со знаком M IJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2800 EUR. Торги состоялись 23 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (3)
Испания 2 эскудо 1813 M IJ на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
707 $
Цена в валюте аукциона 651 EUR
Испания 2 эскудо 1813 M IJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1813 M IJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
684 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Испания 2 эскудо 1813 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IJ на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IJ на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IJ на аукционе Silicua Coins - May 27, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IJ на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IJ на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
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Испания 2 эскудо 1813 M IJ на аукционе Heritage - December 9, 2021
Продавец Heritage
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IJ на аукционе Silicua Coins - November 25, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IJ на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IJ на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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