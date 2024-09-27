Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1813 года M IJ "Тип 1813-1814" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (101) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1813 года со знаком M IJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2800 EUR. Торги состоялись 23 января 2020.
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Дата 14 марта 2024
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Дата 18 февраля 2024
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Дата 8 июня 2023
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Дата 15 марта 2023
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 18 октября 2022
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Дата 13 сентября 2022
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Дата 27 мая 2022
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 10 марта 2022
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Дата 27 января 2022
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Дата 25 января 2022
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Дата 25 ноября 2021
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Дата 9 июня 2021
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Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
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