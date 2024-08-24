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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1813 года M IG "Тип 1813-1814" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1813 года M IG "Тип 1813-1814" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1813 года M IG "Тип 1813-1814" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1813 года со знаком M IG. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1080 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2500 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
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Испания 2 эскудо 1813 M IG на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1813 M IG на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
848 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Испания 2 эскудо 1813 M IG на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
822 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Испания 2 эскудо 1813 M IG на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IG на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IG на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IG на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IG на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU
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Испания 2 эскудо 1813 M IG на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IG на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IG на аукционе HERVERA - December 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IG на аукционе Soler y Llach - December 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IG на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IG на аукционе Aurora Numismatica - June 6, 2017
Продавец Aurora Numismatica
Дата 6 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IG на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1813 M IG на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IG на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IG на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IG на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IG на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IG на аукционе Hess Divo - May 30, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 M IG на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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