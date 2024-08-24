Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1813 года M IG "Тип 1813-1814" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1813 года со знаком M IG. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1080 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2500 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
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Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 6 июня 2017
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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