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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1812 года M IJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1812 года M IJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1812 года M IJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1812 года со знаком M IJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 234 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4200 EUR. Торги состоялись 23 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1812 M IJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1812 M IJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
848 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Испания 2 эскудо 1812 M IJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
844 $
Цена в валюте аукциона 780 EUR
Испания 2 эскудо 1812 M IJ на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 M IJ на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 M IJ на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 M IJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 M IJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 M IJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 2 эскудо 1812 M IJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 M IJ на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 M IJ на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
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Испания 2 эскудо 1812 M IJ на аукционе CoinsNB - March 19, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 M IJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 M IJ на аукционе Stack's - February 27, 2020
Испания 2 эскудо 1812 M IJ на аукционе Stack's - February 27, 2020
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
Испания 2 эскудо 1812 M IJ на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 M IJ на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1812 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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