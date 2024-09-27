Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1808 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 1,75 гр
- Диаметр 15 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1808
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1808 года. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2145 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 820 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 6 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/2 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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