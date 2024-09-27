Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1808 года (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1808 года - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 эскудо 1808 года - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 1,75 гр
  • Диаметр 15 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1808 года. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2145 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 820 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (4)
  • Heritage (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Roma Numismatics (3)
Испания 1/2 эскудо 1808 на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
561 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Испания 1/2 эскудо 1808 на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1/2 эскудо 1808 на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
470 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Испания 1/2 эскудо 1808 на аукционе Roma Numismatics - August 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1808 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1808 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1808 на аукционе Roma Numismatics - January 6, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 6 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1808 на аукционе Heritage - December 23, 2021
Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1808 на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1808 на аукционе Roma Numismatics - October 15, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1808 на аукционе Jean ELSEN - September 13, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1808 на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1808 на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1808 на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1808 на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1808 на аукционе Cayón - January 28, 2013
Продавец Cayón
Дата 28 января 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1808 на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1808 на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1808 на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1808 на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1808 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 1/2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск