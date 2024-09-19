Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1828 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1828
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1828 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1214 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 255 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2009.
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- Varesi (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Varesi
Дата 24 апреля 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
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