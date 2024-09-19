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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1828 года (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 мараведи 1828 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 мараведи 1828 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1828
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1828 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1214 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 255 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2009.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (2)
  • Varesi (1)
Испания 8 мараведи 1828 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 8 мараведи 1828 на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность G
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Испания 8 мараведи 1828 на аукционе Aureo & Calicó - September 14, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1828 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1828 на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1828 на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1828 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1828 на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1828 на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2018
Сохранность F
Цена
Испания 8 мараведи 1828 на аукционе Varesi - April 24, 2018
Продавец Varesi
Дата 24 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1828 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1828 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1828 на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность F
Цена
Испания 8 мараведи 1828 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1828 на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1828 на аукционе HERVERA - February 22, 2011
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1828 на аукционе Soler y Llach - February 21, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2011
Сохранность F
Цена
Испания 8 мараведи 1828 на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1828 на аукционе Aureo & Calicó - September 15, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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