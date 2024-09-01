Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1825 года "Тип 1815-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 мараведи 1825 года "Тип 1815-1833" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 мараведи 1825 года "Тип 1815-1833" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1825
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1825 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 342 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (15)
  • Cayón (10)
  • Heritage (1)
  • Herrero (10)
  • HERVERA (8)
  • Jesús Vico (1)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (11)
  • Tauler & Fau (17)
Испания 8 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 8 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 8 мараведи 1825 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1825 на аукционе Silicua Coins - May 27, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 8 мараведи 1825 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1825 на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1825 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1825 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 8 мараведи 1825 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1825 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - September 22, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1825 на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 8 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - December 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 8 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - November 19, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1825 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 8 мараведи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск