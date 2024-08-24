Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1827 года J "Тип 1823-1827" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1827
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1827 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 21416 проданному на аукционе Cayón Subastas за 740 EUR. Торги состоялись 29 января 2021.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Дата 15 ноября 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность UNC
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
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Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2018
Сохранность XF
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