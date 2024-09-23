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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1825 года J "Тип 1823-1827" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 мараведи 1825 года J "Тип 1823-1827" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 мараведи 1825 года J "Тип 1823-1827" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1825
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1825 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2675 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150 EUR. Торги состоялись 17 июня 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (6)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
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  • Jesús Vico (1)
  • Künker (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Soler y Llach (7)
  • Tauler & Fau (13)
Испания 8 мараведи 1825 J на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Испания 8 мараведи 1825 J на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Испания 8 мараведи 1825 J на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1825 J на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1825 J на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1825 J на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Испания 8 мараведи 1825 J на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1825 J на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1825 J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1825 J на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1825 J на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Испания 8 мараведи 1825 J на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1825 J на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1825 J на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1825 J на аукционе Tauler & Fau - July 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1825 J на аукционе Tauler & Fau - July 8, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июля 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 8 мараведи 1825 J на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1825 J на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность F
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Испания 8 мараведи 1825 J на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1825 J на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1825 J на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1825 J на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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