Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1825 года J "Тип 1823-1827" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1825
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1825 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2675 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150 EUR. Торги состоялись 17 июня 2013.
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
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Дата 27 апреля 2023
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
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Дата 22 февраля 2022
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Дата 29 января 2021
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Дата 3 декабря 2019
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Где продать?
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