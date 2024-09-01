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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1814 года J (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 мараведи 1814 года J - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 мараведи 1814 года J - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1814 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 400 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе Heritage - June 13, 2024
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
294 $
Цена в валюте аукциона 271 EUR
Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
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Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе Александр - October 19, 2022
Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VG
Цена
Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе Александр - August 27, 2022
Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность VG
Цена
Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе Александр - July 6, 2022
Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VG
Цена
Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1814 J на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность F
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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