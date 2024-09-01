Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1814 года J (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1814 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 400 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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