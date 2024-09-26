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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1813 года J (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 мараведи 1813 года J - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 мараведи 1813 года J - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1813 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 117 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.

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  • Soler y Llach (2)
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Испания 8 мараведи 1813 J на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Испания 8 мараведи 1813 J на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Испания 8 мараведи 1813 J на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Испания 8 мараведи 1813 J на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 J на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 J на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1813 J на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 J на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 J на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность G
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 J на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 J на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 J на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность F
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Испания 8 мараведи 1813 J на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 J на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 J на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 J на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 J на аукционе Cayón - December 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 J на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1813 J на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 J на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1813 J на аукционе Soler y Llach - October 26, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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