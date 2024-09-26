Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1813 года J (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1813 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 117 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.
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Дата 20 сентября 2022
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Дата 27 апреля 2022
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