Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1812 года J (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1812 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 240 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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