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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1812 года J (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 мараведи 1812 года J - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 мараведи 1812 года J - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1812 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 240 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Испания 8 мараведи 1812 J на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1812 J на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 8 мараведи 1812 J на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 8 мараведи 1812 J на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 8 мараведи 1812 J на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 21, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 8 мараведи 1812 J на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 21, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 8 мараведи 1812 J на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1812 J на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 8 мараведи 1812 J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1812 J на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1812 J на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 8 мараведи 1812 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1812 J на аукционе ibercoin - July 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1812 J на аукционе Александр - August 28, 2021
Испания 8 мараведи 1812 J на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF40
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Испания 8 мараведи 1812 J на аукционе Pruvost - May 30, 2021
Продавец Pruvost
Дата 30 мая 2021
Сохранность VF
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Испания 8 мараведи 1812 J на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1812 J на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1812 J на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1812 J на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 мараведи 1812 J на аукционе Tauler & Fau - December 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1812 J на аукционе Soler y Llach - December 14, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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