Испания Период: 1746-1939 1746-1939
6 куарто 1814 года "Каталония" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 14 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 6 куарто
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1814 года "Каталония". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 260 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.
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- Tauler & Fau (5)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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