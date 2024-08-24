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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

6 куарто 1814 года "Каталония" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 6 куарто 1814 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 6 куарто 1814 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 14 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 6 куарто
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1814 года "Каталония". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 260 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.

Сохранность
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  • Pesek Auctions (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (5)
Испания 6 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 6 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 6 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 6 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 6 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 6 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Испания 6 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 6 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Cayón - July 27, 2020
Продавец Cayón
Дата 27 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1814 "Каталония" на аукционе ibercoin - July 15, 2020
Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1814 "Каталония" на аукционе ibercoin - December 18, 2019
Продавец ibercoin
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 6 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Monedalia.es - September 30, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 30 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 6 куарто 1814 "Каталония" на аукционе ibercoin - September 26, 2019
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 куарто 1814 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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