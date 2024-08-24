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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

6 куарто 1813 года "Каталония" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 6 куарто 1813 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 6 куарто 1813 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 14 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 6 куарто
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1813 года "Каталония". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 525 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (13)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
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  • Numis.be (1)
  • Soler y Llach (9)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 6 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 6 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность F
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 6 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 6 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 6 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 6 куарто 1813 "Каталония" на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность F
Цена
Испания 6 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность F
Цена
Испания 6 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 6 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность F
Цена
Испания 6 куарто 1813 "Каталония" на аукционе HERVERA - October 26, 2018
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 6 куарто 1813 "Каталония" на аукционе HERVERA - October 26, 2018
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - October 25, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 6 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - October 25, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
Испания 6 куарто 1813 "Каталония" на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - July 11, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 6 куарто 1813 "Каталония" на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 6 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 куарто 1813 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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