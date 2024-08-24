Испания Период: 1746-1939 1746-1939
6 куарто 1813 года "Каталония" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 14 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 6 куарто
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1813 года "Каталония". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 525 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2011.
Сохранность
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность F
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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