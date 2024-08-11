Испания Период: 1746-1939 1746-1939
6 куарто 1812 года "Каталония" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 14 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 6 куарто
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1812 года "Каталония". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1707 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 40 EUR. Торги состоялись 26 октября 2011.
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Дата 18 октября 2021
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Дата 29 января 2021
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
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Дата 26 апреля 2017
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Дата 26 ноября 2015
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Дата 23 апреля 2015
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Дата 26 июня 2013
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Дата 20 мая 2013
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Дата 26 сентября 2012
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