Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1830 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: José A. Herrero, S.A.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 мараведи
- Год 1830
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1830 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 522 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 160 EUR. Торги состоялись 31 мая 2017.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 4 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 23 марта 2022
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Дата 22 февраля 2022
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Дата 30 сентября 2020
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Дата 3 марта 2020
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Дата 3 октября 2018
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Дата 20 февраля 2018
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Дата 19 октября 2017
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Дата 31 мая 2017
Сохранность UNC
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