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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1827 года "Тип 1816-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 мараведи 1827 года "Тип 1816-1833" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 мараведи 1827 года "Тип 1816-1833" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1827
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1827 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 802 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 145 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (2)
  • Herrero (2)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (8)
Испания 4 мараведи 1827 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 4 мараведи 1827 на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 4 мараведи 1827 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1827 на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1827 на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1827 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1827 на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1827 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1827 на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 4 мараведи 1827 на аукционе Tauler & Fau - December 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1827 на аукционе Tauler & Fau - December 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1827 на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 4 мараведи 1827 на аукционе Tauler & Fau - April 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1827 на аукционе Herrero - February 8, 2018
Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1827 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1827 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1827 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Испания 4 мараведи 1827 на аукционе Jesús Vico - March 9, 2017
Продавец Jesús Vico
Дата 9 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1827 на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1827 на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1827 на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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