Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1827 года "Тип 1816-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 мараведи
- Год 1827
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1827 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 802 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 145 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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