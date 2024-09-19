Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1825 года "Тип 1816-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 мараведи
- Год 1825
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1825 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 370 EUR. Торги состоялись 24 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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