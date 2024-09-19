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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1825 года "Тип 1816-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 мараведи 1825 года "Тип 1816-1833" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 мараведи 1825 года "Тип 1816-1833" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1825
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1825 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 370 EUR. Торги состоялись 24 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 мараведи 1825 на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 4 мараведи 1825 на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Испания 4 мараведи 1825 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1825 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1825 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1825 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Испания 4 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - December 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - December 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1825 на аукционе Aureo & Calicó - October 20, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1825 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - March 17, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - March 17, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 марта 2020
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1825 на аукционе Jesús Vico - June 6, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 6 июня 2019
Сохранность XF
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Испания 4 мараведи 1825 на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1825 на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1825 на аукционе HERVERA - September 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1825 на аукционе Soler y Llach - September 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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