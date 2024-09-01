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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1827 года J "Тип 1824-1827" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 мараведи 1827 года J "Тип 1824-1827" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 мараведи 1827 года J "Тип 1824-1827" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1827
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1827 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 8468 проданному на аукционе Cayón Subastas за 80 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • Herrero (1)
Испания 4 мараведи 1827 J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Испания 4 мараведи 1827 J на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Испания 4 мараведи 1827 J на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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