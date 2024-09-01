Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1827 года J "Тип 1824-1827" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 мараведи
- Год 1827
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1827 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 8468 проданному на аукционе Cayón Subastas за 80 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (1)
- Herrero (1)
Где продать?
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