Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1825 года J "Тип 1824-1827" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 мараведи 1825 года J "Тип 1824-1827" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 мараведи 1825 года J "Тип 1824-1827" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1825
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1825 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 120 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
Испания 4 мараведи 1825 J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Испания 4 мараведи 1825 J на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1825 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 4 мараведи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск