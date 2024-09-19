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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1813 года J (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 мараведи 1813 года J - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 мараведи 1813 года J - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1813 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1589 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 200 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (2)
  • Herrero (1)
  • ibercoin (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 мараведи 1813 J на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность F
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 4 мараведи 1813 J на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
199 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Испания 4 мараведи 1813 J на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2019
Сохранность F
Цена
******
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Испания 4 мараведи 1813 J на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1813 J на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 4 мараведи 1813 J на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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