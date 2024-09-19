Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1813 года J (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 мараведи
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1813 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1589 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 200 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2021.
Сохранность
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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