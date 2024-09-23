Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1812 года J (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 мараведи
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1812 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 479 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 225 EUR. Торги состоялись 31 мая 2017.
Сохранность
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- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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