Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1812 года J (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 мараведи 1812 года J - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 мараведи 1812 года J - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1812 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 479 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 225 EUR. Торги состоялись 31 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (1)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 4 мараведи 1812 J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Испания 4 мараведи 1812 J на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Испания 4 мараведи 1812 J на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1812 J на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1812 J на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1812 J на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1812 J на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1812 J на аукционе HERVERA - May 8, 2012
Продавец HERVERA
Дата 8 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 мараведи 1812 J на аукционе Soler y Llach - May 7, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 7 мая 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1812 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 4 мараведи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск