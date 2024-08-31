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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

3 мараведи 1830 года PP (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 3 мараведи 1830 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 3 мараведи 1830 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 3 мараведи
  • Год 1830
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 мараведи 1830 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 540 проданному на аукционе Numisor за 1000 CHF. Торги состоялись 17 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 3 мараведи 1830 PP на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 3 мараведи 1830 PP на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Испания 3 мараведи 1830 PP на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 3 мараведи 1830 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1830 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 3 мараведи 1830 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 3 мараведи 1830 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1830 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 3 мараведи 1830 PP на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1830 PP на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1830 PP на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1830 PP на аукционе Jesús Vico - October 4, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 4 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 3 мараведи 1830 PP на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
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Испания 3 мараведи 1830 PP на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 3 мараведи 1830 PP на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1830 PP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1830 PP на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1830 PP на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1830 PP на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1830 PP на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1830 PP на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 мараведи 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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