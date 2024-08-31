Испания Период: 1746-1939 1746-1939
3 мараведи 1830 года PP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 3 мараведи
- Год 1830
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 мараведи 1830 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 540 проданному на аукционе Numisor за 1000 CHF. Торги состоялись 17 октября 2020.
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Где продать?
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