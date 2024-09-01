Испания Период: 1746-1939 1746-1939
3 мараведи 1825 года PP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 3 мараведи
- Год 1825
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 мараведи 1825 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2676 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200 EUR. Торги состоялись 17 июня 2013.
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