Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1830 года. Надпись "HSIP" (Испания, Фердинанд VII)
Разновидность: Надпись "HSIP"
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 мараведи
- Год 1830
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1830 года. Надпись "HSIP". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1331 проданному на аукционе Cayón Subastas за 475 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (5)
- Cayón (2)
- Herrero (1)
- ibercoin (2)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность AU
Цена
426 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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