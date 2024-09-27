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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1830 года. Надпись "HSIP" (Испания, Фердинанд VII)

Разновидность: Надпись "HSIP"

Аверс монеты - 2 мараведи 1830 года Надпись "HSIP" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 мараведи 1830 года Надпись "HSIP" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1830
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1830 года. Надпись "HSIP". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1331 проданному на аукционе Cayón Subastas за 475 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (2)
  • Herrero (1)
  • ibercoin (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность AU
Цена
426 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Tauler & Fau - September 26, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Aureo & Calicó - June 30, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2010
Сохранность F
Цена
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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