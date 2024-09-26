Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1830 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 мараведи
- Год 1830
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1830 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 125 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Silicua Coins
Дата 20 мая 2020
Сохранность XF
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Где продать?
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