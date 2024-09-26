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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1830 года (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 мараведи 1830 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 мараведи 1830 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1830
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1830 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 125 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 2 мараведи 1830 на аукционе ibercoin - October 28, 2020
Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Aureo & Calicó - October 20, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе Silicua Coins - May 20, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 20 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1830 на аукционе ibercoin - April 7, 2020
Продавец ibercoin
Дата 7 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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