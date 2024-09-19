Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1828 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 мараведи
- Год 1828
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1828 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 8511 проданному на аукционе Cayón Subastas за 360 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS63 RB PCGS
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Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
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