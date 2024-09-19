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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1828 года (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 мараведи 1828 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 мараведи 1828 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1828
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1828 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 8511 проданному на аукционе Cayón Subastas за 360 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 мараведи 1828 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 2 мараведи 1828 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Испания 2 мараведи 1828 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1828 на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 2 мараведи 1828 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1828 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 мараведи 1828 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1828 на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность F
Цена
Испания 2 мараведи 1828 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1828 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1828 на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1828 на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 мараведи 1828 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 мараведи 1828 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1828 на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1828 на аукционе Nomisma - January 24, 2023
Продавец Nomisma
Дата 24 января 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1828 на аукционе Stack's - January 20, 2023
Испания 2 мараведи 1828 на аукционе Stack's - January 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Испания 2 мараведи 1828 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1828 на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1828 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1828 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Испания 2 мараведи 1828 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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