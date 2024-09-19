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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1827 года "Тип 1816-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 мараведи 1827 года "Тип 1816-1833" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 мараведи 1827 года "Тип 1816-1833" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1827
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1827 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 150 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 мараведи 1827 на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Испания 2 мараведи 1827 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Испания 2 мараведи 1827 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 мараведи 1827 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1827 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 мараведи 1827 на аукционе Nomisma - June 30, 2023
Продавец Nomisma
Дата 30 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1827 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1827 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1827 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1827 на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1827 на аукционе Nomisma - January 24, 2023
Продавец Nomisma
Дата 24 января 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1827 на аукционе Silicua Coins - December 17, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1827 на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1827 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Испания 2 мараведи 1827 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1827 на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1827 на аукционе Stephen Album - August 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 августа 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Испания 2 мараведи 1827 на аукционе CoinsNB - June 25, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1827 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
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Испания 2 мараведи 1827 на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1827 на аукционе CNG - January 4, 2022
Испания 2 мараведи 1827 на аукционе CNG - January 4, 2022
Продавец CNG
Дата 4 января 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Испания 2 мараведи 1827 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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