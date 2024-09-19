Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1827 года "Тип 1816-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 мараведи
- Год 1827
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1827 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 150 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 8 августа 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец CNG
Дата 4 января 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Где продать?
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