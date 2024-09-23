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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1825 года. Надпись "HSIP" (Испания, Фердинанд VII)

Разновидность: Надпись "HSIP"

Аверс монеты - 2 мараведи 1825 года Надпись "HSIP" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 мараведи 1825 года Надпись "HSIP" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1825
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1825 года. Надпись "HSIP". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 616 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 240 EUR. Торги состоялись 19 октября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (10)
  • Cayón (3)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (3)
  • Jesús Vico (5)
  • Nomisma (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Jesús Vico - February 15, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Nomisma - December 18, 2019
Продавец Nomisma
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Jesús Vico - March 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность F
Цена
Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - November 6, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Jesús Vico - September 13, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 13 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Cayón - June 12, 2018
Продавец Cayón
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе HERVERA - December 20, 2017
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2017
Сохранность F
Цена
Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Soler y Llach - December 19, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2017
Сохранность F
Цена
Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Jesús Vico - September 18, 2017
Продавец Jesús Vico
Дата 18 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе HERVERA - July 10, 2014
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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