Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1825 года. Надпись "HSIP" (Испания, Фердинанд VII)
Разновидность: Надпись "HSIP"
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 мараведи
- Год 1825
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1825 года. Надпись "HSIP". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 616 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 240 EUR. Торги состоялись 19 октября 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (10)
- Cayón (3)
- Herrero (1)
- HERVERA (3)
- Jesús Vico (5)
- Nomisma (1)
- Soler y Llach (3)
- Tauler & Fau (3)
Продавец Nomisma
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 18 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 2 мараведи 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск