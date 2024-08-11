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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1825 года (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 мараведи 1825 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 мараведи 1825 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1825
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1825 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 210 EUR. Торги состоялись 27 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 2 мараведи 1825 на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Silicua Coins - May 27, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Monedalia.es - September 30, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 30 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Cayón - July 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 июля 2019
Сохранность VF
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Cayón - July 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе ibercoin - June 5, 2019
Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе HERVERA - February 23, 2018
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Soler y Llach - February 22, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1825 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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