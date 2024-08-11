Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1825 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 мараведи
- Год 1825
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1825 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 210 EUR. Торги состоялись 27 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (16)
- Cayón (8)
- Heritage Eur (1)
- Herrero (1)
- HERVERA (2)
- ibercoin (5)
- Monedalia.es (1)
- Silicua Coins (1)
- Soler y Llach (2)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 2 мараведи 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск