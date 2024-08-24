Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1814 года J (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 мараведи
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1814 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 260 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 3 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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