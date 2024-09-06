Испания Период: 1746-1939 1746-1939
12 динеро 1812 года "Мальорка" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 12 динеро
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мальорка
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (172)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 12 динеро 1812 года "Мальорка". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2587 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2022.
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