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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

12 динеро 1812 года "Мальорка" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 12 динеро 1812 года "Мальорка" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 12 динеро 1812 года "Мальорка" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 12 динеро
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мальорка
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (172)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 12 динеро 1812 года "Мальорка". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2587 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2022.

Сохранность
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  • Soler y Llach (18)
  • Tauler & Fau (17)
  • WAG (1)
Испания 12 динеро 1812 "Мальорка" на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 12 динеро 1812 "Мальорка" на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Испания 12 динеро 1812 "Мальорка" на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 12 динеро 1812 "Мальорка" на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 12 динеро 1812 "Мальорка" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 12 динеро 1812 "Мальорка" на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Испания 12 динеро 1812 "Мальорка" на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность VG
Цена
Испания 12 динеро 1812 "Мальорка" на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 12 динеро 1812 "Мальорка" на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 12 динеро 1812 "Мальорка" на аукционе Jesús Vico - April 16, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 12 динеро 1812 "Мальорка" на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 12 динеро 1812 "Мальорка" на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VG
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Испания 12 динеро 1812 "Мальорка" на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Испания 12 динеро 1812 "Мальорка" на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 12 динеро 1812 "Мальорка" на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 12 динеро 1812 "Мальорка" на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 12 динеро 1812 "Мальорка" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
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Испания 12 динеро 1812 "Мальорка" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 12 динеро 1812 "Мальорка" на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 12 динеро 1812 "Мальорка" на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
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Испания 12 динеро 1812 "Мальорка" на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 12 динеро 1812 "Мальорка" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Испания 12 динеро 1812 "Мальорка" на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 12 динеро 1812 "Мальорка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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