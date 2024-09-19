Испания Период: 1746-1939 1746-1939
12 динеро 1808 года "Мальорка" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Медь
- Диаметр 24 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 12 динеро
- Год 1808
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мальорка
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 12 динеро 1808 года "Мальорка". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 560 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 3000 EUR. Торги состоялись 31 мая 2017.
Сохранность
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