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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

12 динеро 1808 года "Мальорка" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 12 динеро 1808 года "Мальорка" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 12 динеро 1808 года "Мальорка" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Диаметр 24 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 12 динеро
  • Год 1808
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мальорка
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 12 динеро 1808 года "Мальорка". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 560 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 3000 EUR. Торги состоялись 31 мая 2017.

Сохранность
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Испания 12 динеро 1808 "Мальорка" на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VG
Цена
3361 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Испания 12 динеро 1808 "Мальорка" на аукционе Jesús Vico - March 5, 2015
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 12 динеро 1808 "Мальорка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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