Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1830 года PP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 мараведи
- Год 1830
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1830 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Cayón Subastas за 155 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2019.
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
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Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
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Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
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Цена
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Где продать?
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