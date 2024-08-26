Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1825 года PP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 мараведи
- Год 1825
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1825 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.
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