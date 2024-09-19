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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 куарто 1813 года "Каталония". Номинал без рамки (Испания, Фердинанд VII)

Разновидность: Номинал без рамки

Аверс монеты - 1 куарто 1813 года "Каталония" Номинал без рамки - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 куарто 1813 года "Каталония" Номинал без рамки - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 куарто 1813 года "Каталония". Номинал без рамки. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2015.

Сохранность
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  • ibercoin (2)
  • Soler y Llach (6)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
Цена
Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - April 29, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - December 10, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность F
Цена
Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе ibercoin - September 26, 2019
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе HERVERA - July 13, 2018
Продавец HERVERA
Дата 13 июля 2018
Сохранность VF
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Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - July 12, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе HERVERA - February 23, 2018
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - February 22, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - October 26, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - October 26, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 куарто 1813 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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