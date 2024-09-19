Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 куарто 1813 года "Каталония". Номинал без рамки (Испания, Фердинанд VII)
Разновидность: Номинал без рамки
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 куарто
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 куарто 1813 года "Каталония". Номинал без рамки. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2015.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
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Дата 30 сентября 2020
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Дата 29 апреля 2020
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Дата 26 сентября 2019
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Дата 19 сентября 2019
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Дата 23 мая 2019
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Дата 11 декабря 2018
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Дата 15 октября 2018
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