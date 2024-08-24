Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 куарто 1813 года "Каталония". Номинал в рамке (Испания, Фердинанд VII)
Разновидность: Номинал в рамке
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 куарто
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 куарто 1813 года "Каталония". Номинал в рамке. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1500 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 85 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (8)
- Cayón (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 куарто 1813 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск