Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 куарто 1813 года "Каталония". Номинал в рамке (Испания, Фердинанд VII)

Разновидность: Номинал в рамке

Аверс монеты - 1 куарто 1813 года "Каталония" Номинал в рамке - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 куарто 1813 года "Каталония" Номинал в рамке - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 куарто 1813 года "Каталония". Номинал в рамке. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1500 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 85 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (2)
Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Cayón - July 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 июля 2019
Сохранность F
Цена
Испания 1 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 куарто 1813 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1813 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 1 куарто Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск