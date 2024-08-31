Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1759 года S JV (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 реала
- Год 1759
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1759 года со знаком S JV. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 64571 проданному на аукционе Heritage Auctions за 504 USD. Торги состоялись 24 мая 2023.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
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Дата 20 сентября 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
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Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
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Дата 18 марта 2021
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Дата 12 марта 2021
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Дата 13 ноября 2019
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность F
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Дата 11 декабря 2018
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Дата 17 мая 2017
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
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