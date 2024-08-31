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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1759 года S JV (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 реала 1759 года S JV - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 реала 1759 года S JV - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 реала
  • Год 1759
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1759 года со знаком S JV. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 64571 проданному на аукционе Heritage Auctions за 504 USD. Торги состоялись 24 мая 2023.

Сохранность
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  • Rio de la Plata (2)
  • Soler y Llach (4)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 2 реала 1759 S JV на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Испания 2 реала 1759 S JV на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Испания 2 реала 1759 S JV на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1759 S JV на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность G
Цена
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Испания 2 реала 1759 S JV на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1759 S JV на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1759 S JV на аукционе Cayón - July 19, 2022
Продавец Cayón
Дата 19 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1759 S JV на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1759 S JV на аукционе Rio de la Plata - July 24, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1759 S JV на аукционе Rio de la Plata - March 12, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
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Испания 2 реала 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1759 S JV на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность F
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Испания 2 реала 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
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Испания 2 реала 1759 S JV на аукционе Cayón - July 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1759 S JV на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1759 S JV на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1759 S JV на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Испания 2 реала 1759 S JV на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 реала 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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