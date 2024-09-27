Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1758 года S JV (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Numismatik Naumann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 реала
- Год 1758
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1758 года со знаком S JV. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 460 EUR. Торги состоялись 29 июня 2022.
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Дата 20 декабря 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
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Дата 27 октября 2023
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Дата 17 октября 2023
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Дата 7 июля 2023
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
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Дата 15 февраля 2023
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Дата 17 октября 2022
Сохранность F
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
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