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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1758 года S JV (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 реала 1758 года S JV - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 реала 1758 года S JV - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Numismatik Naumann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 реала
  • Год 1758
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1758 года со знаком S JV. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 460 EUR. Торги состоялись 29 июня 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (24)
  • Casa de Subastas de Madrid (2)
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  • ibercoin (11)
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  • Naumann (1)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (15)
  • Tauler & Fau (12)
  • VL Nummus (6)
  • WCN (1)
Испания 2 реала 1758 S JV на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 2 реала 1758 S JV на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 2 реала 1758 S JV на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1758 S JV на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1758 S JV на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1758 S JV на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1758 S JV на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1758 S JV на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1758 S JV на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1758 S JV на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 20, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1758 S JV на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1758 S JV на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1758 S JV на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1758 S JV на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 января 2023
Сохранность F
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Испания 2 реала 1758 S JV на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность F
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Испания 2 реала 1758 S JV на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1758 S JV на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1758 S JV на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1758 S JV на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1758 S JV на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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