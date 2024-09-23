Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1757 года S JV (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 реала
- Год 1757
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1757 года со знаком S JV. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2892 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 180 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2018.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
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