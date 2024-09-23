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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1757 года S JV (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 реала 1757 года S JV - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 реала 1757 года S JV - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 реала
  • Год 1757
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1757 года со знаком S JV. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2892 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 180 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2018.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Испания 2 реала 1757 S JV на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Испания 2 реала 1757 S JV на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Испания 2 реала 1757 S JV на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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