Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1759 года M J (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 реала
- Год 1759
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1759 года со знаком M J. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2073 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 195 EUR. Торги состоялись 24 января 2012.
Сохранность
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- Tauler & Fau (8)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 ноября 2021
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Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
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Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
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Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
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Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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