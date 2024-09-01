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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1759 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 реала 1759 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 реала 1759 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 реала
  • Год 1759
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1759 года со знаком M JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1565 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 110 EUR. Торги состоялись 27 октября 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 реала 1759 M JB на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 2 реала 1759 M JB на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Испания 2 реала 1759 M JB на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 2 реала 1759 M JB на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1759 M JB на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1759 M JB на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1759 M JB на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1759 M JB на аукционе HERVERA - December 17, 2015
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1759 M JB на аукционе Soler y Llach - December 16, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1759 M JB на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1759 M JB на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1759 M JB на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1759 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1759 M JB на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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