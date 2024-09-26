Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1758 года M JB (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 реала
- Год 1758
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1758 года со знаком M JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 63636 проданному на аукционе Heritage Auctions за 336 USD. Торги состоялись 16 февраля 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность MS60 NN Coins
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность F
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Продавец Heritage
Дата 17 февраля 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
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Продавец Soler y Llach
Дата 12 июля 2018
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
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Где продать?
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