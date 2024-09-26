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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1758 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 реала 1758 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 реала 1758 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 реала
  • Год 1758
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1758 года со знаком M JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 63636 проданному на аукционе Heritage Auctions за 336 USD. Торги состоялись 16 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (3)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 2 реала 1758 M JB на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Испания 2 реала 1758 M JB на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 2 реала 1758 M JB на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1758 M JB на аукционе Stack's - May 19, 2023
Испания 2 реала 1758 M JB на аукционе Stack's - May 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Испания 2 реала 1758 M JB на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 21, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1758 M JB на аукционе Silicua Coins - September 30, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность MS60 NN Coins
Цена
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Испания 2 реала 1758 M JB на аукционе Silicua Coins - July 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность MS60 NN Coins
Цена
Испания 2 реала 1758 M JB на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1758 M JB на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 2 реала 1758 M JB на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность F
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Испания 2 реала 1758 M JB на аукционе Heritage - February 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 февраля 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Испания 2 реала 1758 M JB на аукционе Tauler & Fau - December 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1758 M JB на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1758 M JB на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1758 M JB на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1758 M JB на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1758 M JB на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1758 M JB на аукционе Soler y Llach - July 12, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1758 M JB на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1758 M JB на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1758 M JB на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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