Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1757 года M JB (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 реала
- Год 1757
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1757 года со знаком M JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 875 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 380 EUR. Торги состоялись 27 мая 2014.
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность F
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
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Дата 30 мая 2022
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
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Дата 31 марта 2019
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Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
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Где продать?
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