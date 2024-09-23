Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1759 года S JV (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 реал
- Год 1759
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1759 года со знаком S JV. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 6163 проданному на аукционе Cayón Subastas за 145 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.
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