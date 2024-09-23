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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1759 года S JV (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 реал 1759 года S JV - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 реал 1759 года S JV - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 реал
  • Год 1759
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1759 года со знаком S JV. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 6163 проданному на аукционе Cayón Subastas за 145 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (3)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (2)
  • Monedalia.es (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 1 реал 1759 S JV на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Испания 1 реал 1759 S JV на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Испания 1 реал 1759 S JV на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1759 S JV на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1759 S JV на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1759 S JV на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1759 S JV на аукционе Tauler & Fau - April 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1759 S JV на аукционе ibercoin - October 3, 2018
Продавец ibercoin
Дата 3 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1759 S JV на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1759 S JV на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - September 30, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1759 S JV на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1759 S JV на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1759 S JV на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 реал 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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